L'annuncio in diretta durante "I Soliti Ignoti" su Rai 1: ci sarà anche la cantante torinese

Gli artisti in gara diventano 24

Rita Pavone e Tosca sono due dei nuovi partecipanti dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus, poco fa, in diretta durante i “Soliti Ignoti” in onda su Rai 1. I cantanti in gara passano quindi da 22 a 24.