Sanremo, dalle accuse alle scuse: Willie Peyote fa retromarcia su Renga ed Ermal Meta

Ad Ermal Meta ha dato del “ruffiano” per aver scelto di cantare Caruso nel giorno del compleanno di Lucio Dalla. Di Francesco Renga ha detto che “ha ca..to sul microfono” al termine dell’esibizione sul palco dell’Ariston. Insomma, a movimentare il Festival di Sanremo ci ha pensato il torinese Willie Peyote, vincitore del premio della Critica con ‘Mai dire mai’, in una diretta Twitch al vetriolo. Poi, ovviamente, ha corretto il tiro dopo aver sollevato un polverone. “Alcune frasi non sono proprio delle uscite felici – ha spiegato su Instagram -. So di essermi lasciato sfuggire, tra l’altro con le parole peggiori possibili, alcuni commenti di cui potevo fare a meno. Sono stati detti nell’ambito di un programma con amici, comici, che voleva commentare Sanremo con un fare goliardico, come se fossimo a casa”.