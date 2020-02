«Sanremo? Ero pronto a tornare. Ma stasera canto al Different…»

Non sente la concorrenza del Festival di Sanremo, Johnson Righeira: lui che nel 1986 era in gara su quel palco con il brano “Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore)”, con cui si classificò quindicesimo, stasera dalle 21 sarà ospite della serata “Over 30” sul palco del Different Club di corso Vittorio Emanuele 21, protagonista di una “live performance” in cui canterà alcuni dei suoi più grandi successi.

«La scaletta ovviamente è pronta», spiega Johnson. «Ci sarà naturalmente anche “Innamoratissimo”, insieme alle classiche hit “No tengo dinero” e “Vamos a la playa”, cui si aggiunge “L’estate sta finendo” che propongo nella doppia versione, lenta e veloce. Canto solitamente anche la cover di “Face to Face – Heart to Heart” dei The Twins, un brano che amo molto. Nelle serate in discoteca la gente viene per ballare, conosco quelle situazioni, si tratta di solito di esibizioni secche: ma sono pronto a fare qualche pezzo in più, se ci sarà tempo e il pubblico lo richiederà».

La concomitanza del live di sabato con la serata di chiusura di Sanremo terrà Johnson Righeira lontano dal televisore: «In questi giorni sto guarducchiando un po’ il Festival», confida. «Anche se sono abbastanza fuori dai giri, trovo che non sia una brutta edizione. Sicuramente è uno spettacolo fatto bene, migliore della gestione di Claudio Baglioni che trovavo più noiosa. Ho provato a partecipare quest’anno con un brano, “La mia star”, che pensavamo fosse molto adatto. Purtroppo non se ne è fatto nulla, non abbiamo avuto risposte… e infatti stasera io suono a Torino!».

Nel 1986 con “Innamoratissimo” i Righeira rappresentavano un’anomalia al festival, oggi sembra che la musica amata dai giovani sia un po’ più integrata nel programma sanremese. «Allora le cose erano diverse, noi eravamo una scheggia impazzita, eravamo arrivati con la nostra esuberanza. Se uno va al Festival credo debba uscire dagli schemi, adeguarsi ai loro canoni è inutile: mantenere la propria personalità, sempre e comunque, è la cosa migliore».

La serata al Different Club rientra in un programma di live in continua evoluzione. «D’inverno lavoro soprattutto nei locali, le serate si aggiungono in tempi rapidi e quindi non possiamo parlare di un vero e proprio tour, che spero però di organizzare quest’estate, anche con concerti più lunghi e strutturati. Per avere un filo diretto con i miei fan curo molto la mia pagina Facebook e da qualche mese anche quella Instagram: il dialogo è immediato, mi piace moltissimo».