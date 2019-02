«Sanremo? E’ incredibile… Mi porto anche mamma»

Per quella sera ha scelto di indossare un abito in stile vintage, fatto su misura («è la prima volta che mi capita») firmato da una giovane stilista milanese, Angela Mandaglio. Non uno di quei nomi blasonati e dai tanti zeri, ma una creativa giovane e vera, piena di personalità. Proprio come lui. È così che Shade, il rapper torinese classe 1987, zitto, zitto, tra un successo e l’altro, la conduzione su RaiGulp, i suoi brani diventati anche tormentoni estivi, si trova adesso a vivere la vigilia più importante della sua carriera che martedì prossimo lo porterà sul palco dell’Ariston per debuttare tra i 24 Big del Festival di Sanremo 2019. Il secondo diretto da Claudio Baglioni, questa volta insieme con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Shade presenterà, in coppia con Federica Carta, il brano “Senza farlo apposta”. «L’ho scritto di getto un pomeriggio, così come spesso mi accade – spiega Shade – e poi l’ho inviato su whatsapp a Federica a cui è subito piaciuto. Abbiamo deciso di cantarlo insieme e quindi di presentarlo a Sanremo».

Sperava di passare?

«Devo dirle la verità?».

Certamente.

«Non ci speravo proprio».

Dov’era quella sera di dicembre quando Pippo Baudo e Fabio Rovazzi hanno estratto i vostri nomi?

«Ero a Roma con Federica, stavamo facendo altro. Avevamo deciso di non pensare a Sanremo e di non seguire Raiuno. A un certo punto i nostri cellulari hanno iniziato a squillare e da lì, abbiamo capito».

E oggi come si sente? Mancano pochi giorni al grande debutto…

«Terrorizzato, non vedo l’ora che sia il 10 febbraio (ride, ndr). Il mio unico desiderio è che il brano arrivi al pubblico. È una canzone a cui tengo molto e sono felice che grazie a Sanremo l’Italia la possa ascoltare. Al di là del risultato finale».

La sua famiglia cosa dice? Le stanno vicino?

«Sono appena uscito da un lungo pranzo a casa di mamma Giovanna in Borgo Vittoria, è il quartiere in cui sono cresciuto. Lei è eccitatissima e verrà a Sanremo con il suo compagno Antonio per godersi il momento. Pensi che non ha trovato i biglietti per l’Ariston, ma a Sanremo ci sarà ugualmente. Mio papà Nicola, invece, mi seguirà in tv».

Seguirà qualche rito scaramantico?

«No, non ho riti particolari. Diciamo che sono e sarò tesissimo ma sono sicuro che quando salirò sul palco passerà tutto. Anche se stavolta non si tratta di un palco qualsiasi e te ne accorgi non appena lo calchi per fare le prove».

Ha già parlato con Claudio Baglioni?

«Sì, l’ho incontrato in occasione della foto di gruppo per “Tv sorrisi e canzoni”, è simpatico. Si è presentato e ci ha fatto i complimenti».

Lei è il primo torinese a cantare a Sanremo dopo la performance di Samuel nel 2017. Un onere o un onore?

«Sicuramente più un onere dato il calibro di questo artista che con i Subsonica ha contribuito a portare in alto il nome di Torino nel panorama musicale. Mi auguro di potere eguagliare il loro successo».