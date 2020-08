Sanremo, investita coi due figli mentre attraversava la strada: mamma torinese in coma

La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Borea: i piccoli salvati dal fatto di essere stati perfettamente assicurati al passeggino

Investita la scorsa notte mentre stava attraversando la strada con un passeggino nel quale erano sistemati i due figli di tre e un anno: è accaduto a Sanremo, in corso Matuzia, protagonista suo malgrado una mamma torinese di 30 anni che ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Borea, in coma farmacologico.

In ospedale anche i due piccoli figli della donna, le cui condizioni però non preoccupano. Alla guida dell’auto che li ha investiti, una Ford Fiesta, c’era un’altra donna di 37 anni, con accanto un bambino. Entrambi hanno riportato soltanto lievi lesioni.

Decisivo il fatto che entrambi i piccoli fossero stati assicurati al seggiolino, circostanza che ha impedito che il forte impatto con l’autovettura li sbalzasse a grande distanza. Sull’episodio indaga il commissariato di polizia di Ventimiglia, mentre sul posto si sono subito precipitati gli agenti della locale polizia stradale.

La guidatrice della Ford Fiesta è risultata negativa all’alcol test, mentre l’auto le è stata sequestrata. Un contributo determinante all’esatta ricostruzione dell’accaduto potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini delle diverse telecamere di sorveglianza in zona.