Sanremo, Leo Gassmann: “Grazie papà”. E gli Eugenio in Via di Gioia si commuovono parlando di Mia Martini [VIDEO]

Leo Gassmann, vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, ringrazia il papà Alessandro per il messaggio di ieri sera divulgato dall’attore sui social: “Grazie papà, ti auguro tante cose belle”.

I torinesi Eugenio in Via di Gioia si commuovono e scoppiano in lacrime parlando di Mia Martini alla quale è dedicato il prestigioso premio della Critica ricevuto ieri. La band rivelazione del Festival per i suoi soli sette minuti sul palco firmerà le copie del nuovo album a Torino il 10 febbraio.