A Sanremo il primo bacio pubblico tra Cristiano Ronaldo e Georgina [FOTO]

La modella è riuscita a realizzare il suo sogno e, dopo avere ballato il tango, è scesa in platea per baciare il compagno della sua vita

Il Festival di Sanremo 2020 sarà ricordato anche il primo, ufficiale bacio pubblico tra Georgina Rodríguez e il suo Ronaldo. Complice la sua bella storia d’amore con il campione bianconero, infatti, la Rodríguez è stata scelta come valletta di Amadeus durante la serata di giovedì alla quale ha partecipato anche Cr7.

Ovviamente come spettatore d’onore dalla prima fila dell’Ariston. La modella spagnola è riuscita a realizzare il suo sogno e, dopo avere ballato il tango, è scesa in platea per baciare il compagno della sua vita.