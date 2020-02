Solo pochi minuti sul palco di Sanremo per il gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia, che si è esibito durante la prima serata del festival per la categoria “Nuove Proposte”.

La band è stata eliminata dalla rassegna, ma oggi, in sala stampa, si sono aggiudicati il riconoscimento “Asso Musica”. Premiati davanti ai giornalisti, c’è stato anche tempo per un siparietto con Fiorello, che è intervenuto per complimentarsi con i musicisti.