Santa Giulia, droga nascosta nelle aiuole e tra i bidoni: cinque arresti [VIDEO]

Controlli straordinari dei carabinieri in tutta la zona: sequestrate numerose dosi di marijuana, cocaina ed eroina

Cinque gli arresti eseguiti nella serata di ieri, mercoledì 30 ottobre, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Torino, nell’area di piazza Santa Giulia e vie limitrofe.

I militari della compagnia San Carlo hanno arrestato quattro extracomunitari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre a un altro straniero, controllato in area, è stata notificata la misura cautelare della custodia in carcere.

I carabinieri, in particolare, hanno accertato che i pusher nascondevano la droga in un’aiuola e vicino ai bidoni della spazzatura. Sono state sequestrate molte dosi di stupefacente, tra marijuana, cocaina ed eroina, nascoste nei vari depositi della zona, per complessivi cento grammi. Sei acquirenti invece sono state segnalati alla Prefettura di Torino quali assuntori.