Santa Rita, arrestato pusher con 14 chili di marijuana [FOTO]

Gli agenti di polizia del commissariato San Secondo lo hanno arrestato sulla base di diverse segnalazioni relative a una probabile attività di spaccio in zona Santa Rita. Nel corso di un servizio ispettivo, i poliziotti hanno fermato un individuo che richiamava l’attenzione per il suo atteggiamento circospetto e nervoso.

L’uomo, che in quel momento si apprestava a varcare la soglia del portone di uno stabile di corso Sebastopoli, è stato fermato per un controllo e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un barattolo contenente alcuni grammi di hashish, riposto nello zaino.

Durante la successiva perquisizione dell’appartamento, venivano rinvenute nella doccia due buste di grosse dimensioni con all’interno sette sacchetti più piccoli contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 14 chili. Nel frigorifero, poi, erano stipati altri involucri contenenti altri 50 grammi di stupefacenti.

Ritrovate e sequestrate pure una bilancia elettronica, una confezione di pellicola trasparente e numerose buste di plastica atte al confezionamento delle dosi. Sul balcone, all’interno di un armadio, sono state rinvenute cinque lampade di diverse dimensioni e un sistema di areazione per la crescita delle piante di marijuana.

Successivamente è stato perquisito un altro appartamento riconducibile all’uomo, grazie a un secondo mazzo di chiavi in uno possesso. All’interno dell’alloggio sono stati sequestrati ulteriori barattoli contenenti sostanza stupefacente, telefoni cellulari e denaro contante per oltre 6.100 euro, probabile provento dell’attività criminale.

Hanno visto l’impiego di 96 pattuglie dell’RPC, oltrechè del personale del commissariato e hanno portato alla identificazione di 1321 persone e al controllo di 407 veicoli. Le persone denunciate (per lo più per porto abusivo di armi, per inottemperanza all’ordine del questore

di lasciare il territorio nazionale, per rifiuto di fornire le proprie generalità, per ricettazione o furti in trascrosa flagranza) sono state 45, le arrestate 9. Gli esercizi commerciali controllati, successivamente sottoposti a sospensione della licenza ex art. 100 TULPS, sono 14; le sanzioni amministrative elevate ammontano a oltre 7mila euro.

Nel corso della conferenza stampa relativa all’arresto e al maxi sequestro, il dirigente delha reso noti anche i dati relativi ai controlli da inizio anno del commissariato nel territorio di propria competenza. I servizi sono stati concentrati soprattutto nelle aree vicine alla stazionee in tutte le vie prossime al quartiere