Santa Rita, in casa 850 grammi di marijuana: arrestato 34enne

Martedì scorso gli agenti del commissariato San Secondo hanno appreso che un giovane italiano, residente nel quartiere Santa Rita, deteneva per la vendita della sostanza stupefacente in casa. Con l’uomo, nell’abitazione, due pitbull.

Gli agenti sono risaliti all’abitazione e al loro arrivo hanno immediatamente percepito l’inconfondibile odore di marijuana. In un borsone da palestra riposto in camera da letto, infatti, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto contenente 850 grammi di marijuana; nel comodino, invece, sono stati trovati 770 euro in contanti.

Nel soggiorno, invece, è stato ritrovato tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, tra cui 235 bustine in cellophane. Alla luce del rinvenimento, l’uomo, un italiano di 34 anni è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.