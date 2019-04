A Santa Rita i re di petanque: «Per 3 volte sul tetto d’Italia»

La società è stata istituita quarant’anni orsono, nel 1979. Tuttavia, la struttura che oggi la ospita è sorta solo in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006. Prima, infatti, i soci de “La Mole” le partite a bocce le disputavano all’aperto di piazza d’Armi. «Allora eravamo giovani, oggi abbiamo un po’ troppi capelli bianchi». Tre volte sul tetto d’Italia nella petanque, agli albori “La Mole” era unita all’altra bocciofila ospitata nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, la Taurinense.

Poi i due sodalizi decisero di prendere strade diverse, ma non per liti o dissapori. «Siamo sempre andati d’accordo – precisa il due volte tricolore Alessandro Maulà – e ancora oggi giochiamo insieme a bocce o scambiamo quattro chiacchiere al bar davanti a un caffè». Insomma, rapporti di buon vicinato. Oggi, il presidente de “La Mole” è Enrico Bongiovanni, di mestiere fa l’insegnante di musica ed è piuttosto giovane rispetto all’età media di una bocciofila.

Lui e gli altri membri del direttivo portano avanti un desiderio che sa molto di déjà-vu. La richiesta di riunione con la Taurinense. Se la cosa andasse in porto, nascerebbe la più grande bocciofila di petanque in Torino e una delle più grandi d’Italia, con ben sedici campi all’aperto. L’unione fa la forza e, considerando i duri tempi odierni delle bocce, non sarebbe certo una cattiva idea. Tuttavia, per quest’anno non se ne parla, perché i tempi sono scaduti. Ma i soci ci riproveranno in futuro. «Bisogna far fronte comune alle difficoltà, anche perché questo sport, ormai, se lo stanno dimenticando tutti. E ne gioverebbe pure la stessa piazza d’Armi, che è un patrimonio di Torino e invece non viene valorizzata come merita».