Santa Rita, tenta di entrare in casa del rivale in amore: arrestato

Tenta di entrare in casa del rivale in amore per aggredirlo, ma finisce per essere arrestato dai carabinieri. Il fatto si è verificato nel quartiere Santa Rita dove l’aggressore, un cittadino italiano 35enne, ritenendo che la fidanzata continuasse a vedersi con l’ex ragazzo, ha deciso di andare presso l’abitazione dell’uomo.

Giunto sul posto, ha sfondato il portoncino condominiale e poi ha tentato di abbattere a spallate la porta d’ingresso dell’appartamento dopo aver divelto il campanello. Nel frattempo sono giunte le pattuglie dell’Arma che lo hanno immobilizzato impedendo l’aggressione.