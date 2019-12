Sant’Ambrogio di Susa, completamente ubriaco alla guida di un furgone: 47enne denunciato

E’ stato sorpreso alla guida di un furgone, in pieno pomeriggio, completamente ubriaco. Tutto è accaduto nei giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza alla stazione di Sant’Ambrogio di Susa, quando gli agenti della Polfer di Bussoleno lo hanno sorpreso al volante nel piazzale dello scalo ferroviario.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, non riusciva a guidare in maniera lineare e rischiava di investire i pedoni presenti nel piazzale.

Si tratta di un quarantasettenne italiano residente a Condove: con l’ausilio di una pattuglia della stradale di Susa, gli agenti hanno rilevato un tasso alcolemico decisamente oltre la soglia consentita.

E’ stato immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre il mezzo è stato affidato al padre.