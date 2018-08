Santena, sequestrati oltre 1 milione di articoli pericolosi in un negozio cinese [FOTO]

Articoli di bigiotteria, di tabaccheria, per la cura della persona e occhiali da vista, per un totale di oltre un milione di prodotti. E’ il bilancio di un sequestro della guardia di Finanza di Torino nei confronti di un emporio di Santena, comune del Torinese.

I finanzieri del gruppo Orbassano hanno accertato che i prodotti in vendita erano sprovvisti delle più basilari informazioni utili alla tutela del consumatore, quali la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni in lingua italiana del prodotto e l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose.

Numerosissimi anche gli articoli sportivi sequestrati in quanto riportavano i loghi, palesemente contraffatti, di note squadre calcistiche. Il punto vendita controllato, gestito da un imprenditore cinese, commercializza articoli di varia natura, tra cui prodotti per la cura della casa e della persona, accessori di bigiotteria e articoli di tabaccheria. Al termine dell’intervento, il quarantenne imprenditore è stato denunciato per contraffazione e frode in commercio nonché sanzionato per le ulteriori violazioni amministrative al “Codice del Consumo”.