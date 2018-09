Sapere senza bisogno di vedere

Al festival di Venezia, appena concluso, un film è stato duramente contestato dal pubblico e dalla stampa, anche se poi la giuria gli ha dato il suo premio speciale: The nightingale, dell’australiana Jennifer Kent. Uno spettatore ha addirittura gridato alla regista “vergognati puttana” per via delle immagini sadiche e violente. Sbagliato chiedersi se la gente vuole realtà o favole. Provare fastidio davanti alla cruda rappresentazione del male non vuol dire negarne l’esistenza. La tragedia greca mostrava le catastrofi causate dalle passioni e invitava alla catarsi, però vietava la rappresentazione dei delitti. Erano raccontati, ma mai mostrati.

Come nelle soap operas, amate dai cuori semplici e lodate dai perbenisti, dove succedono cose turche. In Beautiful la bella Broke si accoppia con l’intera famiglia Forrester senza mai farci vedere neppure un capezzolo. Anche Sordi (e Gassman, perché il format tirava) impersonarono in molti film l’italiano immorale, vigliacco e opportunista, vero come tipo umano, ma falso come standard. Incassarono miliardi, perché a noi piace curiosare morbosamente nel vizio altrui per poi dire “ma io no”. Alla fine, è tutto un déjà vu. Basti citare, per la violenza, “Arancia Meccanica”, o “Natural born killers”. Per il sesso l’elenco sarebbe lunghissimo, ma è persino inutile farlo da quando i film porno sono a disposizione di chiunque su Internet. Nel menu c’è di tutto: stupri, incesti, etero, omo, sadomaso, geronto, pedo, animal… Dice “ma lì non c’è arte, come a Venezia”. Ah, bon. Con quel passaporto si sdogana tutto. E poi si sa che un giudizio (semi) definitivo sull’arte arriva solo dopo secoli. Ne riparliamo fra tre vite.

