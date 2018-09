Il sapore inglese dei “Beatles days”. E stavolta suonano anche i disabili

Già negli anni Sessanta, in piena Beatlesmania, si racconta che i fan portassero i loro parenti disabili nei camerini prima o dopo i concerti dei Fab Four, in attesa di un intervento taumaturgico da parte di John, Paul, George o Ringo. Chissà forse tendendo fede ad una antica consuetudine l’edizione 2018 dei “Beatles days” in programma sabato 22 e domenica 23 settembre apre anche ai disabili. Grazie alla collaborazione tra l’Anffas Onlus Torino e i Beatlesiani d’Italia rappresentati da Bartolomeo Torta, tre band con almeno un componente affetto da disabilità, potranno partecipare al grande contest musicale in omaggio ai quattro di Liverpool. Non sarà una vera e propria gara quanto piuttosto un evento nel segno del divertimento dell’integrazione e della fratellanza, valori ben presenti nel repertorio delle canzoni firmate dalla coppia Lennon-MacCartney e anche talvolta da George Harrison. Questo percorso inclusivo nel segno della musica senza barriere, è iniziato lo scorso mese di agosto, quando i gruppi interessati hanno mandato le loro candidature con tanto di cover dei Beatles sul sito dell’Anffas. Da qui è nata la selezione con la scelta dei tre gruppi che si esibiranno domenica sera sul palco dell’Hiroshima Mon Amour di via Bossoli 83. Una maratona no-stop di dodici ore (ingresso a offerta libera) all’insegna di “Help”, “Ticket to ride” e “Yesterday”, come cantava già negli anni Sessanta, Gianni Morandi in “C’era un ragazzo che come me”. Disabili e normodotati sullo stesso palco, uniti dalla voglia di far festa. I “Beatles days” avranno un gustoso antipasto già sabato sera dalle 21 presso la Libreria “La Bussola” di via Po 9 con la presentazione del libro “I Rokketti”, in cui il cantante Santino Rocchetti racconta l’incontro con gli allora sconosciuti Beatles ad Amburgo nei primissimi anni Sessanta. Nella giornata di domenica 23, già ribattezzata “Sunday Beatles” il cartellone prevede vari ospiti d’onore. La palma spetta agli Oldies But Goldies, un supergruppo nato per l’occasione che comprende tra le sue fila, Naska degli Statuto, Marco Bonino dei Nuovi Angeli con Bobby Posner e Mike Shepstone dei The Rokes, Ancora una volta il Po e il Mersey, fiume che attraversa Liverpool, saranno idealmente più vicini che mai e il palco dell’Hiroshima si trasformerà in quello del mitico The Cavern, dove John, Paul George, e Ringo tennero i loro primi concerti.

«Già si lavora alla prossima edizione – conferma lo stesso Torta dei Beatlesiani d’Italia – con tante sorprese e ospiti inattesi in arrivo direttamente da Liverpool».

Non resta che attendere (tutte le informazioni si possono ritrovare consultando la pagina facebook dell’evento Torino Beatles Day).