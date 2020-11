Sara Croce nell’occhio del ciclone: ma i fan sono con lei

La sua storia è finita su tutti i giornali ed è già diventata argomento per vari salotti televisivi. Il suo ex fidanzato, il magnate Hormoz Vasfi, le ha fatto causa chiedendo la restituzione di tutti i regali fatti in costanza di relazione sentimentale, valore stimato un milioncino circa.

Sara Croce, di 34 anni più giovane del 56enne ex partner, non ha però alcuna intenzione di restituire alcunché. Ex Madre Natura a Ciao Darwin, ex Bonas ad Avanti un altro, oggi la splendida modella e soubrette è legata a Gianmarco Fiory, terzo portiere del Bari.

E i fan, manco a dirlo, sono tutti con lei. Tantissimi i messaggi di solidarietà alla bella Sara per gli “attacchi” ricevuti. Ma il sospetto che sia solo una scusa per andare a sbirciare sul bollente profilo Instagram della modella è fortissimo.