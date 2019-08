Ecco come sarà la Ztl. Una fetta degli incassi a un’azienda di privati

Le lancette dell’orologio corrono e, nel giro di pochi mesi, per entrare in centro a Torino bisognerà pagare un biglietto d’ingresso che finirà, in parte, nelle casse di un’azienda privata. Dopo un breve stop estivo che ha visto il progetto di “Torino Centro Aperto” fermo negli uffici dell’assessorato ai Trasporti, a settembre ripartirà la procedura di project financing che porterà gli automobilisti a pagare per accedere alla Ztl centrale, dalle 7.30 alle 19.30. Oltre alle note resistenze mosse da commercianti, il grande nodo da sciogliere per l’amministrazione consisteva nell’identificare un soggetto che mettesse concretamente in atto la rivoluzione, attraverso infrastrutture e tecnologie che il Comune, da solo, non avrebbe la forza di realizzare.

