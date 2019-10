Sara Natividad, il lato B più caliente del web

Qualcuno l’ha etichettata senza troppi giri di parole come “la ragazza con il lato B più caliente del web” e a giudicare dagli scatti che tappezzano il suo cliccatissimo profilo Instagram, un fondo di verità probabilmente c’è.

Stiamo parlando di Sara Natividad, 27enne modella ispano-americana, una via di mezzo tra Wanda Nara e Belen Rodriguez quanto a esuberanza, fisico sexy, malizia e sfrontatezza. In realtà più che la soubrette, Sara fa la modella e il successo non le manca.

Lo dimostrano i 700mila e più follower del suo profilo social, ma anche e soprattutto i servizi hot che ha concesso ad alcune riviste patinate e i lucrosi contratti pubblicitari strappati negli ultimi tempi. Del resto, a una come lei può mai mancare un pizzico di fortuna?