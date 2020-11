Sara Orrego, fascino latino e curve pericolose

Ha un fisico da urlo, che le ha consentito di diventare una delle modelle “latine” più apprezzate e richieste del panorama internazionale. Anche perché, con quello sguardo furbetto e quegli occhi maliziosi, sa bucare l’obiettivo come poche.

Sara Orrego è una giovane indossatrice colombiana che sta ottenendo grande successo anche sui social, tanto che il suo profilo Instagram ha raggiunto la considerevole cifra di un milione e mezzo di followers. Un traguardo importante, ma per nulla sorprendente.

Già, perché il profilo di Sara è pieno zeppo di foto “birichine” che la ritraggono praticamente ovunque: in spiaggia, in palestra, in un centro benessere oppure in passerella. E da qualsiasi prospettiva, la bella modella latina sa offrire contenuti senz’altro interessanti.