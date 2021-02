«Sarà una rinascita», come il Super Bowl

Se l’entusiasmo potesse bastare, il Covid sarebbe sconfitto in una manciata di giorni, di note, di canzoni. L’antidoto avrebbe il sapore del glamour, dell’energia che Amadeus sta mettendo per portare in scena dal 2 al 6 marzo su Raiuno (RaiPlay e Radio2) l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, e dell’ironia di un Fiorello in gran forma e che tra l’altro vedremo in questi giorni con il volto di Renzi nel promo tv. Sarà un’edizione difficile ma, molto attesa, perché simbolo di una rinascita che a questo punto tutti si aspettano. E non importa se il Festival sarà in diretta da un teatro Ariston privo di pubblico, alla resa dei conti sarà uno di quei pochissimi eventi a livello mondiale che il Covid non avrà fermato, esatto, proprio come il Super Bowl. Che fenomeno. Il fenomeno Sanremo di cui adesso parte il conto alla rovescia verso un nuovo, l’ennesimo, “miracolo”. «L’obiettivo è rendere il Festival che sta per arrivare un Festival unico nel suo genere – ha detto Amadeus, ieri, ai giornalisti durante il primo incontro ufficiale avvenuto, ovviamente, in maniera virtuale -. Io e Fiorello cercheremo un equilibrio, abbiamo il dovere di dare al pubblico cinque serate di serenità, con la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita. Io ne sono sicuro: si stanno facendo tante vaccinazioni per debellare il virus, e da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo. Le tre reti sono importantissime, la radio, la stampa e i cantanti sono fondamentali.

