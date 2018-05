Si chiama Sara Rodrigues ha 21 anni ed ha un fisico davvero statuario. La splendida modella dai capelli biondi non solo si fa notare per le sue doti fisiche, ma anche per il suo cervello.

La giovane è infatti laureata in ingegneria biochimica. Nella sua vita è fidanzata con André Silva, attaccante del Milan che tanto sta faticando in Italia.

Su Instagram i suoi followers sono appena 51mila, ma il numero pare destinato sempre più a salire.