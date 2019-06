Sarah Houchens, la personal trainer mette tutti in riga

È la testimonianza vivente della bontà dei suoi consigli e della perfezione del suo stile di vita. Sarah Houchens è una modella e personal trainer statunitense che spopola su Instagram grazie alle dritte su come costruire e mantenere un corpo perfetto.

Il suo lo è di sicuro. Biondissima e costantemente in formissima, la bella Sarah non rinuncia mai ogni giorno alla sua razione di esercizi in palestra, alle corse in spiaggia e al fitness che non manca mai nella sua agenda quotidiana.

A 24 anni, la splendida personal trainer americana è il ritratto della salute e della gioventù e i suoi follower stravedono per lei. Gli stessi che lievitano sempre di più e a cui regala con magnanimità scatti sempre più accattivanti.