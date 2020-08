Tra Sardegna e Turchia. Dove sono in vacanza i calciatori della Juve

C’è chi è tornato a casa per le vacanze estive, c’è chi invece ha scelto il mare dell’Italia – o le montagne – per passare queste poche settimane di relax in attesa di riprendere gli allenamenti il prossimo 24 agosto.

SCORIE CHAMPIONS

Dopo la batosta di Champions che ha visto la Juve di Maurizio Sarri estromessa dalla Finale Eight di Lisbona venerdì scorso per mano del Lione, dopo l’esonero dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea e la conseguente promozione di Andrea Pirlo dall’Under 23 alla prima squadra, i componenti della rosa bianconera si godono il riposo prima di riprendere. CR7, come raccontato nei giorni scorsi, ha scelto il mar Mediterraneo e le sue acque per riflettere sul suo futuro in compagnia della sua famiglia. Negli ultimi giorni il mega-yacht del portoghese è stato avvistato nel porto di Sanremo, dove la super lussuosa imbarcazione battente bandiera italiana non è passata inosservata. Continuerà a riflettere e a navigare a vista per sbollire la cocente delusione incassata in Champions League. Chi, c’è da starne certo, rifletterà sul suo futuro è anche il numero 10 della Juventus Paulo Dybala. L’argentino, insieme alla sua bella Oriana Sabatini, è stato avvistato in Sardegna.

