Saremo senza turisti: Piemonte zona rossa per le vacanze estive

Nella mappa su cui la Commissione Ue sta valutando la possibilità di aprire agli spostamenti in Europa per la stagione estiva il Piemonte è indicato come una “zona rossa”. Un’area “off limits” da cui un viaggiatore non potrebbe nemmeno transitare, secondo un documento che è al centro di uno studio realizzato dall’Esade Business School di Madrid alla cui base c’è un’idea «semplice» secondo i ricercatori: «Consentire la mobilità delle persone tra” zone verdi “di diversi Paesi attraverso una rete di regioni certificate da istituzioni europee». E quelle dell’Italia settentrionale e centrale non figurano certo tra queste. «La nostra proposta di zonificazione consiste nell’etichettare ogni provincia con il colore rosso, se il virus non è sotto controllo, verde, se esso è sotto controllo, al fine di evitare la diffusione del virus su tutto il territorio e consentire la ripresa dell’attività economica almeno su scala locale appena stabilizzata la situazione» si legge nella relazione dell’Esade Business School.

