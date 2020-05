Sarri alla Continassa. E ora si attende Higuain

Fine dello smart workging per Maurizio Sarri che ha lasciato la scrivania di casa dove nei giorni scorsi stava seguendo gli allenamenti via tablet dei suoi ragazzi, per catapultarsi alla Continassa. Di rosso vestito, in volto una mascherina chirurgica: è ripartita così la Fase 2 del tecnico toscano in casa Juventus sul manto erboso del “J Center”. Distanziato, come da protocollo, ha osservato lo stato di forma dei suoi ragazzi. La sorpresa, al rientro alla base operativa, è quella di non aver trovato Andrea Barzagli tra gli uomini del suo staff: l’ex difensore, infatti, ha deciso di lasciare la Juventus a pochi mesi di distanza dall’ingresso tra i componenti della squadra di professionisti a disposizione dell’allenatore. Barzagli si occupava, in particolar modo della fase difensiva. Sotto di lui ha preso ripetizioni Juan Cuadrado, ma non solo. Ebbene, da ieri, per motivi familiari («ho deciso di fare una scelta di vita, di cuore», ha scritto sui social), l’ex difensore toscano ha lasciato la Juventus.

