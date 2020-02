Sarri alla vigilia contro il Lione: “La Champions League è un sogno”

All’indomani della sfida di Champions League contro il Lione, Maurizio Sarri si esprime ai cronisti affermando di sentire maggior responsabilità in Italia: “Lì siamo favoriti e obbligati a vincere. La Champions League è un sogno, siamo fortunati a poterlo inseguire.”

CORONAVIRUS

In merito al coronavirus dichiara di attendere le comunicazioni per l’incontro con l’Inter, se si disputerà o meno a porte chiuse. In tal caso il provvedimento dovrà riguardare tutta la Serie A. “Ritengo che i nostri tifosi abbiano tutto il diritto di essere a Lione”, conclude il tecnico bianconero.