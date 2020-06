Sarri all’attacco: “Mi girano, ho vinto anche in Italia. Vogliamo la coppa, concentrati per battere il Napoli”

Maurizio Sarri parte all’attacco. Non replica alle accuse di Aurelio De Laurentiis, che lo ha accusato di averlo tradito a maggio 2018 per meri calcoli venali, ma alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il “suo” Napoli, di cui si era sempre dichiarato tifoso, ribadisce con forza di essere un vincente e di aver già ottenuto grandi soddisfazioni nel corso della sua carriera, anche in Italia.

“Mi girano quando dicono che in Italia non ho vinto niente, ho fatto tutte le promozioni sul campo senza saltare nessuna categoria”, spiega il tecnico della Juventus all’inizio della conferenza stampa per pochi intimi organizzata dal club bianconero. “Ho vinto una Coppa Italia di Serie D, ho fallito solo una promozione dalla C1 alla B”, prosegue. È un percorso difficile conquistare promozioni nelle categorie inferiori. Adesso però voglio aiutare i ragazzi a vincere un trofeo, per i tifosi e per tutti noi. Non ho retro pensieri, mi sento proiettato solo su noi stessi. Siamo concentrati sull’obiettivo, ho visto i ragazzi giustamente aggressivi”.

Il Napoli, però, è avversario insidioso: “È un momento particolare, le partite sono di difficile interpretazione, ma fa parte dell’anormalità di questo periodo. Il Napoli è difficile da affrontare, è solido quando si chiude e pericoloso quando riparte. Hanno vinto con noi, con l‘Inter, hanno pareggiato con il Barcellona, sanno esprimersi su alti livelli”.

Quindi su Ronaldo centravanti: “Non abbiamo un attaccante centrale tipico, stiamo provando varie soluzioni. Non è detto che la soluzione di partenza sia quella con cui concluderemo la sfida. Cosa dirò ai ragazzi? Che abbiamo giocato sette mesi e poi fatto una lunga pausa per fare queste partite. Quindi dovremo tirare fuori tutto quello che abbiamo, quel qualcosa in più per vincere più trofei possibile”.

Poi un piccolo bilancio di quanto fatto fino a questo momento, tutt’altro che negativo: “In stagione, al di là di qualche partita sbagliata, i nostri risultati sono stati buoni, finora. La media punti è ottima, dobbiamo essere soddisfatti. Ma adesso vogliamo trasformare questo percorso in qualcosa di concreto. Da un punto di vista mentale il periodo è stato difficile per tutti. Non se ne esce come prima, e ho visto i ragazzi migliori: aperti, sorridenti e disponibili. Forse anche io sono migliorato, sono più paziente e meno intransigente”.

Infine sul suo rivale in panchina, Gennaro Gattuso: “Il Napoli è una squadra di palleggiatori. Domani non dovremo perdere compattezza e non dovremo concedere situazioni di contropiede facili. Gattuso mi piace molto: è schietto, diretto. Non sono sorpreso da quanto sta facendo, perché aveva lavorato bene anche al Milan“.