Sarri: “Avvio difficile, ma poi buon secondo tempo. Ok Dybala e Ronaldo”

E’ un Sarri tutto sommato soddisfatto quello che commenta, a caldo, la vittoria della sua Juve contro la Spal. “Abbiamo avuto un avvio difficile, qualche difficoltà a trovare il ritmo nella fase iniziale del match, quando loro si chiudevano con ordine. Poi abbiamo concluso bene e fatto un secondo tempo migliore del primo. Abbiamo creato molto e concesso poco” ha detto l’allenatore bianconero ai microfoni di Sky.

DYBALA HA GIOCATO BENE

“Dybala ha giocato bene, da lui sono venute qualità e soluzioni offensive. Anche Ronaldo è stato vivace con tre o quattro palle gol” ha poi aggiunto il tecnico toscano. “Con Higuain che sta bene, chiunque scegli dei tre la risposta è positiva” ha rilanciato. E “sono contento anche della prova di Matuidi che giocava in un ruolo inedito” ha sottolineato.

L’INTER? PER ORA GUARDO IL BAYER

Per il momento, Sarri non ha voluto parlare dell’Inter, prossimo avversario della Juve tra una settimana. “Stiamo giocando spesso e ci concentriamo sulle squadre da affrontare, stasera guarderò il Bayer Leverkusen” ha detto. “Leggo che stanno facendo benissimo, non avevo dubbi, il campionato sarà più difficile e combattuto” ha concluso.