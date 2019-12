Sarri contento a metà: “Abbiamo fatto bene ma che rabbia gli ultimi 25 minuti”

Il tecnico bianconero promuove il tridente: "E' una soluzione straordinaria ma da tenere in considerazione in certe partite e situazioni"

E’ contento a metà Maurizio Sarri. Per i 3 punti, innanzitutto. E poi per l’ottima ora di gioco espressa dalla Juventus. Ma il finale di gara contro l’Udinese, lo ha lasciato un tantino perplesso. “Dopo la Champions – ha detto a caldo, subito dopo il successo contro i friulani – è la prima volta che facciamo bene, abbiamo giocato sessanta minuti di ottimo livello”. Però: “potevamo gestire meglio il tre a zero nel finale“.

ARRABBIATO PER GLI ULTIMI 25 MINUTI

“Gli ultimi venticinque minuti mi hanno fatto arrabbiare” ha sbottato il tecnico bianconero. “Una squadra sul 3-0 non può andare avanti a un’azione nostra e un’azione loro. Ogni volta che conquistavamo palla ripartivamo strappando e quando la perdevamo eravamo divisi in due. Sul 3-0 questa cosa non può accadere” ha rincarato la dose Sarri.

APPLAUSI PER IL TRIDENTE

Applausi, poi, per il tridente delle meraviglie, formato da Ronaldo-Higuain e Dybala: “In questo momento stanno bene, contro una squadra che cerca poco il palleggio e cerca gli attaccanti, mi sembravano la scelta migliore” ha ammesso il tecnico toscano. “Quando loro hanno palleggiato di più, abbiamo sofferto. Il tridente è una soluzione straordinaria ma da tenere in considerazione, in certe partite e situazioni” ha chiosato.