Sarri: “Difficile dominare l’Atalanta, bene negli ultimi venti minuti”

Su Ronaldo: "D'accordo con lui, meglio fermarsi qualche giorno per i problemi al ginocchio"

Maurizio Sarri commenta la prestazione della sua Juventus a Bergamo contro l’Atalanta: “È stata una partita bella, di ritmo e di intensità, non sembrava neppure il campionato italiano. Abbiamo iniziato bene, dopo l’episodio del rigore ci siamo persi, pensando più al contesto che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita l’Atalanta ci ha fatto soffrire ed è andata in vantaggio con merito. Siamo stati fortunati a trovare il pareggio, poi abbiamo avuto la capacità di spingere negli ultimi 20 minuti alla ricerca della vittoria”.

Decisiva la coppia Higuain-Dybala: “Come faccio a tenerne fuori uno nelle prossime partite? Semplice, comunicando la formazione prima della gara”, scherza l’allenatore bianconero. “Nel finale abbiamo tenuto gli esterni più bassi, dando più continuità all’azione d’attacco. Il centrocampo a tre? Abbiamo sofferto la loro ampiezza perché abbiamo coperto poco la palla nella loro metà campo. Abbiamo sofferto i loro cambi di gioco, sprecando energie nei ripiegamenti. Dominare con l’Atalanta, in ogni caso, è difficile per tutti, lo ha ribadito pure Guardiola“.

Infine, Ronaldo: “La sua gestione dipenderà molto dalle sensazioni che avrà il ragazzo in futuro, dalle sensazioni di stanchezza che avvertirà nelle prossime settimane. La scelta che ha fatto prima di questa partita mi trova completamente d’accordo con lui, ha un problemino al ginocchio che andava risolto ed è stato opportuno fermarsi”.