Sarri: “Fatti grossi passi in avanti ma dobbiamo ancora perfezionare la fase difensiva”

"In una partita in cui vai sotto dopo 4 minuti, non era semplice, ma ho visto una buona personalità da parte della squadra"

“Sensazioni? Siamo migliorati molto dal punto di vista del palleggio. Certo, dobbiamo ancora perfezionare la fase difensiva, però ho visto dei grossi passi in avanti nella capacità di palleggiare e nelle occasioni da rete create. In una partita in cui vai sotto dopo 4 minuti, non era semplice: ma ho visto una buona personalità”. Così, a caldo, Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Juve a Brescia.

DYBALA? BUONA PARTITA. DE LIGT? STA CRESCENDO

“Dybala? Ha disputato un buona partita da un punto di vista offensivo ma anche in fase difensiva” ha aggiunto il tecnico bianconero, che poi ha proseguito: “l’ho visto molto applicato e benissimo negli scambi in velocità con Ramsey. Ha fatto bene. Purtroppo è uscito acciaccato. Speriamo di poterlo recuperare per la prossima partita”. “De Ligt? Sta crescendo: ci vuole un po’ di pazienza, è un ragazzo giovane che viene da un calcio diverso proiettato in una realtà diversa. Non è ancora completamente apposto. Ci vuole solo un po’ di tempo. Koulibaly è un fenomeno, ma anche lui i primi due tre mesi ha fatto fatica” ha concluso Sarri.