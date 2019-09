Sarri: “Juve, basta disattenzioni: devi migliorare. E il turn over può aspettare”

Il tecnico bianconero ripensa al pareggio con l'Atletico: "In alcune situazioni siamo stati superficiali". Poi sul gioco della squadra: "Maturità non si ottiene in tempo prestabilito"

Archiviato il pareggio in Champions League contro l’Atletico Madrid, per Maurizio Sarri è già tempo di campionato. Domani, infatti, alle 18 c’è il Verona allo Stadium. E contro gli scaligeri il tecnico bianconero non vuole disattenzioni. Tuttavia, quel 2-2 acciuffato in extremis dagli spagnoli, ancora brucia per come è arrivato (la Juve era avanti 2-0).

TROPPO SUPERFICIALI IN DUE, TRE OCCASIONI

“Contro l’Atletico – spiega il tecnico tornando al match con i colchoneros – abbiamo disputato una buona prestazione. Tuttavia in due o tre episodi siamo stati un po’ superficiali. Ecco: bisogna togliere quei momenti”. Si parla di palle inattive “perché in questo momento abbiamo pagato sulle palle ferme” aggiunge l’allenatore dei campioni d’Italia.

FAR FUNZIONARE QUELLO CHE NON VA

“Mi piace capire perché qualcosa non funziona e cercare di farlo funzionare. Vediamo se riusciamo a migliorarci, perché si tratta di un difetto di attenzione che paghiamo in tutti i modi” rilancia Sarri.

TURN-OVER? FISSAZIONE TUTTA ITALIANA

Il tecnico dei campioni d’Italia resta convinto che non sia necessario ricorrere al turn-over: “Vediamo la situazione perché dobbiamo preparare la partita con un solo allenamento. Prenderemo le decisioni conseguenti e se la rotazione sarà ristretta o più ampia. In ogni caso: “in Italia c’è la fissazione del turn-over, mentre Inghilterra le squadre fanno 7-8 partite in più eppure giocano con 14 giocatori: da noi questo è impensabile, forse per una pressione che porta via tante energie mentali più che fisiche”.

DYBALA? NON ANCORA AL TOP MA PUO’ GIOCARE E DARE UNA MANO

“La squadra ora deve trovare una organizzazione forte e in questa fase iniziale si trova solo con la continuità” sottolinea Sarri. Poi, sul possibile impiego di Dybala contro l’Hellas aggiunge: “Forse non è ancora al top ma è in grado di giocare dare una mano”.

BERNARDESCHI? PIU’ CENTROCAMPISTA

Per quanto concerne, invece, il ruolo di Bernardeschi il tecnico toscano è lapidario: “La sua specializzazione sarà più da centrocampista che da attaccante esterno”. Purtroppo, dice ancora “sono chiamato fare delle scelte avendo sette centrocampisti. D’accordo con il ragazzo, gli ho chiesto di proseguire in questo scorcio di stagione in quel ruolo”. Poi: “Bernardeschi non ha ancora inciso sulle partite per le qualità che ha, ovvero tecnica, buona velocità e buona resistenza”.

QUESTA E’ GIA’ LA JUVE DI SARRI

Per quanto riguarda, invece, l’impronta da dare al gioco della Juve, Sarri mette subito le cose in chiaro: “Se vi aspettate il Napoli, allora non lo vedrete mai. Perché questa squadra ha caratteristiche diverse e giocheremo in maniera diversa”. Ma questa è comunque “la Juve di Sarri, con le caratteristiche dei giocatori della Juve”.

CONTENTO DEI GIOCATORI CHE HO

“Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. Cercheremo un calcio che tenga dentro qualche idea mia, ma senza andare contro le caratteristiche dei giocatori” ribadisce. “La squadra deve trovare una organizzazione forte e in questa fase iniziale si trova solo con la continuità in certi ruoli chiave”.

MATURITA’ NON SI OTTIENE IN TEMPO PRESTABILITO

“La maturità di squadra non si raggiunge in un tempo prestabilito” prosegue Sarri sul processo di crescita della sua squadra. “Se hai tre figli non puoi pretendere che diventino adulti e maturi tutti alla stessa età – è il suo esempio -. Così è per le squadre, che hanno caratteristiche proprie e il percorso con ogni squadra è diverso”.