Sarri: “Dopo la Juve potrei anche smettere. Fischi dei napoletani? Sarebbero d’affetto”

Il tecnico bianconero presenta in conferenza stampa il match del San Paolo: "So quanto conti per loro questa sfida, sarà difficile e complicata"

Poco più di un anno e mezzo dopo la passerella dopo l’ultima di campionato contro il Crotone, in uno stadio gremito e osannante, Maurizio Sarri torna al San Paolo da avversario. C’è Napoli-Juventus (domani, ore 20.45) ed è forte la curiosità sull’accoglienza del pubblico partenopeo al tecnico che nel 2018 sfiorò lo scudetto con la forza del suo gioco. Ma come si comporterà Sarri?

“Chiaro che per me è una partita particolare, difficile e complicata per diversi motivi. Tornare a Napoli? In questo momento non ho di questi pensieri, rispondendo di botto potrei dire che dopo l’esperienza alla Juventus potrei anche smettere. Dipende da quante energie mi resteranno e se penserò di potere ancora fare bene. Fischi? Li considererei una manifestazione d’affetto”.

Anche Higuain potrebbe essere fischiato: “Gli aspetti ambientali hanno sfaccettature sia positive che negative. Io non guardo certi aspetti. Se Higuain giocherà è perché è reduce da una partita straordinaria, altrimenti per altre valutazioni di natura prettamente tattica. Altre motivazioni non c’entrano”.

Occhio a sottovalutare un avversario in difficoltà: “So bene quanto è importante la sfida con la Juve. Il Napoli è una squadra forte, nelle gare secche può fare una grande partita e non merita la classifica che ha. Con Demme ha di nuovo un punto di riferimento al centro. Noi invece stiamo recuperando Bentancur, che sta crescendo negli inserimenti e ci dà equilibrio. Un giocatore estremamente importante”.

Capitolo mercato, sempre più probabile uno scambio De Sciglio-Kurzawa: “Il direttore mi ha detto che questa è soltanto un’ipotesi. Conosco relativamente Kurzawa, ma solo per averlo visto qualche volta in tv. Inter più forte con Eriksen? Sicuramente è un calciatore di grande levatura. Noi però dobbiamo guardare in casa nostra”.