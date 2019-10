Sarri non si fida del Bologna: “Squadra pericolosa. Mihajlovic? Spero sia in panchina”

Un avviso ai naviganti: “attenti al Bologna“. E un abbraccio all’amico Sinisa: “Spero che Mihajlovic sia in panchina domani: lo rivedo molto molto volentieri”. Maurizio Sarri è atteso dalla sfida contro i felsinei, domani sera, allo Stadium. Il Bologna, spiega “è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa prima fase di campionato. Ha numeri di altissimo livello ed è una squadra pericolosissima da affrontare”.

DANILO E RAMSEY IN GRUPPO

Intanto, sul fronte squadra, si registra il rientro in gruppo di Danilo e Ramsey. “Per De Sciglio e Douglas Costa (che si sta allenando a parte), le notizie sono confortanti, ma non c’è stato ancora nessun rientro in gruppo” aggiunge il tecnico bianconero facendo il punto sugli infortunati della Juventus alla vigilia della ripresa del campionato.

CHANCE PER DYBALA E HIGUAIN?

“Dybala o Higuain? Contro il Bologna sono adatti entrambi a giocare domani” prosegue poi l’allenatore ritornando alla gara di domani mentre, per quanto riguarda Cuadrado, continuerò, aggiunge “a farlo allenare da difensore esterno, sta facendo passi avanti enormi nel tenere la linea. Deve migliorare ancora a livello individuale per evitare certi rischi”.

LA CLASSIFICA? NON CI INTERESSA

Infine uno sguardo alla classifica ed uno all’ultima gara disputata in campionato: il “derby d’Italia” vinto a San Siro contro l’Inter: “Convivo da anni con lo scetticismo ormai non mi influenza nemmeno più. La classifica? Non ci interessa, dobbiamo concentrarci sul dare continuità a delle prestazioni di buon livello perché il risultato deve arrivare come la logica conseguenza di questo. Con l’Inter è stata una partita importante ma è già passata. Ora testa al Bologna”.