Sarri non si fida del Milan: “Attenta Juve, sarà una gara complicata”

Grande classica del calcio italiano, domani, a San Siro, dove è di scena il big match Milan-Juve valido per la 31esima giornata di Serie A. I bianconeri sono dati favoriti (2,13) da bookies e tifosi contro i rossoneri (3,42). Inutile dire che, in caso di vittoria, sarebbero praticamente ad un passo dal titolo (1,13).

I ROSSONERI NON BATTONO LA JUVE DAL 2016

Statistiche alla mano, al Meazza, il “Diavolo” non supera la “Vecchia Signora” dal 2016, ma con il rientro in rosa di Ibrahimovic e le recenti prestazioni convincenti dell’undici di Pioli contro Lazio e Roma, sognare lo sgambetto alla squadra di Sarri (che arriverà a Milano senza gli squalificati De Ligt e Dybala) non è impresa assurda.

BIANCONERI REDUCI DALLA VITTORIA NEL DERBY

Dal canto suo, la Juve, reduce dalla scoppiettante vittoria del derby con il Torino, appare in rampa di lancio. Ma soprattutto consapevole delle insidie che si celano nella sfida di domani sera. Il primo a non voler abbassare la guardia è proprio Maurizio Sarri.

MILAN CI HA CREATO DIFFICOLTA’

“Il Milan ci ha creato difficoltà per tutta la stagione” ammette il tecnico bianconero riconoscendo che i rossoneri, in questa fase della stagione “sembrano in grandissima condizione fisica e mentale”. Il Milan, spiega ancora l’allenatore dei campioni d’Italia “ha fatto le ultime partite su grandi livelli con vittorie importantissime contro Lazio e Roma”.

SI ANNUNCIA UNA GARA COMPLICATA

Insomma: guai a rilassarsi. Si annuncia “una partita complicata”. “L’aspetto mentale – assicura Sarri – è determinante e giocando ogni tre giorni diventa delicato”. “In questo periodo – aggiunge ancora il mister bianconero – i risultati non scontati possono venire fuori con grandissima facilità”.

SARA’ UN MESE DURISSIMO

Poi ammette: “ho detto ai ragazzi che sarà un mese durissimo, in cui ci saranno momenti dove ci sembrerà più facile ma non sarà facile, e ci sembrerà più difficile ma non sarà impossibile. Dobbiamo procedere come fatto finora, la partita è domani e non ci interessa neanche contro chi giochiamo la prossima”.