Sarri non si fida della Spal: “Partita difficilissima. Ronaldo, Higuain e Dybala? Possono coesistere”

"Dobbiamo migliorare prima di tutto l'approccio alle gare ma difesa a tre improponibile". Chance per Emre Can

Non c’è tempo di tirare il fiato che domani è già campionato. Nell’anticipo della sesta giornata, la Juve ospita la Spal. Contro i ferraresi, Sarri è costretto a fare i conti con l’emergenza a sinistra dal momento che De Sciglio e Danilo sono ai box causa infortunio, ed Alex Sandro è in Brasile per un lutto. Morale della favola, contro i biancocelesti, il tecnico bianconero si vedrà costretto a fare di necessità virtù.

MATUIDI ARRETRATO IN DIFESA?

Due possibilità: arretrare Matuidi oppure affidarsi comunque ad Alex, nonostante le scorie del viaggio ed il momento delicato attraversato dal terzino brasiliano. “Per me la difesa a tre è improponibile” spiega Maurizio Sarri alla vigilia del match. “Anche perché – aggiunge – non mi risolverebbe la questione sulle fasce”.

EMRE CAN, CHANCE DA TITOLARE

Possibile, contro la Spal, anche una maglia da titolare per Emre Can: Domani “E’ uscito provato dalla scelta del taglio dalla lista, anche se le reazioni in allenamento mi sembrano di buon livello. Per domani vediamo” dice Sarri.

RONALDO, HIGUAIN E DYBALA? POSSONO COESISTERE

Per CR7, invece, possibile anche un impiego con Higuain e Dybala insieme. “Ronaldo è un fuoriclasse. Da gran campione qual è può giocare con chiunque. Higuain è un ragazzo con un’ottima abilità tecnica, Dybala è sopraffino tecnicamente. Penso quindi che possano coesistere in coppia e in certe fasi della partita anche tutti e tre” si affretta a spiegare il tecnico toscano.

CI ASPETTA UNA PARTITA DIFFICILISSIMA

Poi mette in guardia l’ambiente: “Attenti, qua bisogna parlare della Spal. Ci aspetta una partita difficilissima. Si deve smettere di pensare alla partita successiva. Lo ricordo per esperienza personale perché due anni fa la Spal venne a Napoli e fu una partita difficilissima”.

VA MIGLIORATO APPROCCIO ALLE GARE

“Nelle ultime due partite andando sotto sono diventate partite difficile. Dobbiamo migliorare prima di tutto l’approccio alle partite”