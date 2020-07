Sarri pensa all’Europa e vara il turnover. Dybala punta il Lione

Juve a risparmio energetico. I bianconeri sono Campioni d’Italia – sabato 1° agosto contro la Roma si gioca alle 15,45 – per la nona volta di fila, il Cagliari è salvo. La sfida della Sardegna Arena, con i tre punti utili per le statistiche, mette in palio qualcosa d’importante. Il trono di capocannoniere del campionato, ad esempio, con Cristiano Ronaldo, dopo il rigore fallito nel recupero della sfida contro la Sampdoria, che continua la sua caccia a Ciro Immobile, avanti di tre gol. Il portoghese si è rigenerato sul suo yacht privato insieme alla bella Georgina e ai figli. «La famiglia campione, non c’è niente di meglio che celebrare le vittorie insieme a chi ami», ha scritto su Instagram CR7, che potrebbe però anche non imbarcarsi per la Sardegna e fare il tifo per i suoi compagni da casa. Perché ormai lo scudetto è acquisito e, nella sua testa, c’è sempre la Champions League più che il titolo di capocannoniere della Serie A. I convocati verranno resi noti soltanto oggi, intanto il conto alla rovescia verso il 7 agosto è partito. Come tutti gli anni, è la coppa dalle grandi orecchie la vera ossessione.

