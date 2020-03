Sarri scalpita: “Juve-Inter? E’ la partita più prestigiosa della Serie A”

Il tecnico bianconero: "Nerazzurri favoriti per la vittoria del campionato, proprio come noi"

“Juve-Inter? E’ la partita più prestigiosa della Serie A“. Così Maurizio Sarri, intervenendo ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia del derby d’Italia. Il tecnico bianconero presenta la sfida di domani sera, all’Allianz, contro i nerazzurri etichettandola come la sfida più prestigiosa del calio italiano “per la storia ed il blasone delle due squadre”, ed in questa stagione “anche per la classifica”.

INTER FAVORITA, COME NOI

“Dopo due mercati importanti – spiega il tecnico toscano – l’Inter è diventata una delle favorite per la vittoria del campionato, proprio come noi”. Insomma: “Sarà una bella gara, difficile tatticamente, per noi, visto il modo di giocare dell’Inter”.

BIANCONERI CHIAMATI AL RISCATTO

Contro l’undici di Conte, Sarri, che questo pomeriggio ha svolto la rifinitura a “porte chiuse” nella pancia dello stadio vuoto (proprio come lo sarà domani sera a causa delle limitazioni decise per l’emergenza coronavirus), per abituarsi all’assenza del pubblico, si attende dai suoi il pronto riscatto dopo la sconfitta in Champions a Lione.

INCERTEZZA PER CHIELLINI

Per quanto concerne la formazione, c’è da capire se Giorgio Chiellini tornerà ad occupare il suo spazio al centro della difesa bianconera, oppure no. Il capitano ha accusato un leggero affaticamento agli adduttori che potrebbe vederlo costretto ai box. De Ligt e Bonucci sono invece in pole per giocare fin dal primo minuto.

RONALDO SICURO IN ATTACCO

In attacco, spazio al solito Ronaldo, reduce da una settimana particolare per le condizioni di salute della madre (colta da ictus). Probabile che Sarri si affidi al 4-3-3, con Dybala schierato come “falso nueve”, Quadrado da esterno alto a destra e la sorpresa Douglas Costa (dato in fase di recupero) pronta a giocarsi le sue chance.

DUBBIO PJANIC A CENTROCAMPO

A centrocampo c’è il dubbio Pjanic, non in perfette condizioni. Al suo posto, da regista, potrebbe giocare Bentancur con Ramsey, Rabiot e Matuidi pronti a contendersi i due posti da centrocampisti offensivi. Non è comunque escluso che Sarri possa riproporre il 4-3-1-2 che aveva funzionato bene nel match dell’andata, al Meazza. In questo caso Bernardeschi o Ramsey sarebbero schierati sulla trequarti.