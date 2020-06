Sarri sfida il passato per il primo trofeo. «Andiamo a vincere»

Maurizio Sarri non ci sta. Alla vigilia della finale di Coppa Italia di questa sera contro il Napoli (ore 21; arbitra Doveri), risponde per le rime a tutti quelli che dicono che in caso di vittoria sarebbe il suo primo trofeo in Italia e poi, soprattutto, decide di non rispondere alle provocazioni lanciate nei giorni scorsi dal suo ex datore di lavoro, il presidente De Laurentiis. Meglio mantenere un profilo basso. Meglio pensare solo esclusivamente alla partita.

Sarri, alla luce della sfida di venerdì contro il Milan, che partita si aspetta contro il Napoli dal punto di vista dell’intensità e dal punto di vista dei miglioramenti del gioco?

«Dal punto di vista dell’intensità non è che la condizione fisica può cambiare in maniera totale nel giro di cinque giorni. Questo è un momento particolare e le partite sono delle partite particolari. In questo modo diventano tutte partite difficilissime».

Che Napoli ha visto contro l’Inter?

«Vediamo che atteggiamento avranno, quando si chiudono hanno una grande solidità e quando ripartono sono pericolosi. Negli ultimi tempi hanno vinto con l’Inter, la Juventus. Pareggiato contro il Barcellona. In certe partite sanno esprimersi ad alti livelli».

