Sarri: “Squadra in evoluzione, ha fatto quel che doveva”

“La squadra? Ha fatto quello che doveva“. Così, a caldo, Maurizio Sarri, dopo il sofferto successo della sua Juve contro il Brescia. “Abbiamo cominciato bene, poi ci sono stati 10′ di impasse” ha proseguito il tecnico toscano. Tuttavia, ha aggiunto “una volta sbloccato il risultato e col vantaggio numerico (per l’espulsione di Ayé, ndr) abbiamo fatto girare la palla bene e con pazienza”. Infine “l’abbiamo chiusa, abbiamo giocato come serviva”. E poi “abbiamo anche preso tre pali”

SQUADRA A UN PUNTO DI EVOLUZIONE

Per il tecnico toscano, insomma, contro le “rondinelle”, la Juve “ha fatto il suo dovere”. A “livello di energie e di aggressività – ha sottolineato – mi sembra ci sia stato qualcosa in più rispetto alle ultime partite”. Ora, ha rilanciato l’allenatore bianconero “aspettiamo verifiche più importanti”. In ogni caso, “la squadra è a un punto di evoluzione. A volte fa dei passi in avanti e a volte indietro. Speriamo questo sia un nuovo inizio di una progressione davanti“.

CHIELLINI? SI E’…MESSO DA SOLO

Il match contro il Brescia ha salutato il ritorno in campo, dopo sei mesi di assenza, di Giorgio Chiellini. Il difensore “si è messo da solo. Era pronto per entrare, mi ha detto ‘mister quanto manca?’ Era da ieri che lo diceva, ma è giusto così” ha scherzato Sarri. “Ha fatto sei mesi di grandissimi sacrifici, non è ancora prontissimo ma sta progredendo velocemente. La speranze è che nelle prossime settimane possa stare ancora meglio”.