Sassi dal cavalcavia sulla Torino-Pinerolo, colpita un’auto [FOTO]

Non è la prima volta che nel Torinese si mette in pratica questa odiosa e malsana “abitudine”. Lo scorso 11 aprile a Borgaro un furgone era stato centrato in pieno da una serie di sassi che hanno danneggiato il furgone in modo lieve. E a gennaio un masso di otto chili era stato lanciato da un cavalcavia sulla Torino-Milano, solo per citare gli episodi più recenti.