Sassuolo-Juventus finisce 3-3: la Vecchia Signora frena al Mapei Stadium

Questa sera allo stadio Mapei si è disputo il match fra Sassuolo e Juventus: una partita molto difficile quanto interessante che si è rivelata, così come per l’andata, uno stop per i bianconeri di Sarri. Il match è infatti terminato 3-3.

Un incontro davvero entusiasmante che ha tenuto col fiato sospeso per tutto il tempo, con le due squadre decise e competitive dal primo minuto in campo. Peccato per la Juventus che, dopo essere andata in vantaggio di 2 a 0 nel primo quarto d’ora con le reti di Danilo e Higuain, ha rischiato addirittura di perdere il match. Prosegue quindi lo stallo delle ultime giornate per la Vecchia Signora.