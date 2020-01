Sul posto quattro mezzi di soccorso: in sette sono finiti in ospedale

Un’intossicazione alimentare di gruppo ha messo ko 21 turisti inglesi, tra cui anche alcuni minorenni.

E’ successo ieri sera in un hotel di Sauze d’Oulx, nel Torinese. Sul posto è intervenuto il 118 con quattro mezzi di soccorso. In sette sono stati ricoverati in codice verde negli ospedali di Rivoli e Susa; gli altri sono stati medicati sul posto.