Sauze è la regina delle montagne. Per Lonely è un “Graal innevato”

Sauze d’Oulx rara e preziosa come il Graal, la coppa utilizzata da Gesù nell’ultima cena. Un manufatto cercato da secoli e mai trovato, mentre Lonely Planet invece il suo “Graal innevato” l’ha scovato in Val di Susa. Infatti, dopo aver eletto il Piemonte come prima regione al mondo da visitare nel 2019, Lonely Planet Italia ha inserito Sauze d’Oulx tra le località sciistiche a miglior prezzo d’Europa.

L’incoronazione ufficiale è avvenuta proprio ad inizio del 2019, quando la famosa casa editrice australiana ha pubblicato la sua speciale classifica sulle migliori stazioni sciistiche a basso costo d’Europa. E la classifica si apre appunto con Sauze d’Oulx. Poi vengono in successione Francia, Spagna, Germania e ancora Slovacchia, Polonia e Slovenia. Nell’articolo firmato da Anita Isalska, Sauze d’Oulx è l’unica stazione italiana e così la giornalista motiva le sue scelte: «Siamo stati in tutto il continente europeo a cercare il “graal innevato”: aree sciistiche di grandi dimensioni dove un passaggio di sei giorni in alta stagione può costare anche meno di 200 euro. Queste otto meraviglie invernali offrono anche pasti e alloggi soddisfacenti per il portafoglio, oltre a un pizzico di intrigo culturale per i giorni di riposo». Di Sauze d’Oulx, oltre alle piste del comprensorio della Vialattea, piace anche il fascino del nucleo vecchio con tutti i suoi locali.

Soddisfatto il sindaco Mauro Meneguzzi: «Essere citati da un must del turismo come Lonely Planet è un grande onore. Questo è un riconoscimento per tutto il sistema Sauze, che unisce le piste, l’accoglienza, il paesaggio. È una bella pubblicità, assolutamente gratuita, che abbiamo scoperto senza essere stati contattati e quindi ancor più significativa di questa ricerca fatta dai recensori di Lonely Planet».