Savana Hume, modella supersexy con un debole per i videogiochi

Sul suo profilo Instagram da oltre 55mila follower, si definisce “Fashion Model e Professional gamer”. Parliamo della supersexy modella canadese Savana Hume, anche conosciuta come ‘Savana Sushi’, che incanta il web con i suoi scatti very very hot.

Lato A a dir poco esplosivo e fisico perfetto: ogni giorno il suo numero di fan aumenta in maniera considerevole. La modella dai capelli rossi fiammanti, che ha posato per le riviste di moda più prestigiose, coltiva anche un’altra passione oltre a quella per le passerelle: è, infatti, un’amante dei videogiochi, tanto da avere un suo canale Twitch.