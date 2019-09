Savannah Finch, una perfetta “bikini girl”

Lunghi capelli biondi, occhi da cerbiatta, un fisico da urlo e curve da capogiro: Savannah Finch è davvero il ritratto della perfetta “bikini girl”. Una ragazza come lei non può che vivere in spiaggia, costantemente in costume.

La cosa fantastica è che Savannah vive davvero così. Ultimamente sta scalando le gerarchie tra le modelle più amate nel settore dello swimwear. I grandi marchi del settore se la contendono a suon di dollari.

Orgogliosamente statunitense, la splendida Savannah ama anche i colori e i sapori mediterranei. Presto potremmo vederla anche in Italia: nel frattempo, si può sempre dare un’occhiata al suo bollente profilo Instagram.