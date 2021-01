Save the Children, inaugurata la nuova sede di CivicoZero a Torino

Inaugurata a Torino la nuova sede del centro “CivicoZero” di Save the Children per i minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni. Il progetto, attivato nel 2015 con la Città di Torino, ha oggi una nuova collocazione: ad annunciarlo la stessa organizzazione sul proprio sito web.

“L’apertura di questo nuovo centro – si legge nella nota – vuole sottolineare, in vista della Giornata Internazionale dell’Educazione che ricorre il prossimo 24 gennaio, il valore dell’educazione come diritto fondamentale per tutti i bambini e i ragazzi, e in particolare per i più vulnerabili, come i minori stranieri arrivati in Italia da soli, senza adulti di riferimento, spesso in fuga da condizioni di vita estreme o dalla mancanza assoluta di opportunità per il futuro. Le attività di CivicoZero, alle quali possono accedere spontaneamente, o su segnalazione dei servizi del territorio, adolescenti e giovani stranieri tra i 14 e i 21 anni, puntano infatti sull’apprendimento immediato della lingua italiana, con un supporto specifico di alfabetizzazione se necessario, e sulla riattivazione del curriculum scolastico, con un successivo orientamento e accompagnamento alla formazione e inserimento lavorativo”.