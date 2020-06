Sbanda e si schianta: l’auto “scavalla” le barriere e resta in bilico sul guard-rail dell’autostrada

Il conducente, un 37enne di Luserna San Giovanni, è stato soccorso e ricoverato, in "codice giallo", in ospedale

Attimi di panico, poco prima delle 5 di questa mattina, per un rocambolesco incidente stradale verificatosi sul raccordo dell’autostrada Torino-Pinerolo (direzione Pinerolo) all’altezza dell’uscita per Piscina, nel territorio comunale di Scalenghe.

PERDE IL CONTROLLO E SI SCHIANTA

Un 37enne di Luserna San Giovanni, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura (l’uomo era solo in macchina), una Toyota Land Rover, sbandando e andando a fracassarsi contro le barriere protettive poste ai lati della carreggiata.

URTO VIOLENTO, AUTO IN BILICO SUL GUARD-RAIL

L’urto, a quanto pare, è stato violentissimo. La macchina ha in pratica “scavallato” il guard-rail volando via e rimanendo praticamente in bilico, sospesa “penzoloni”, sopra le barriere, con buona parte della carrozzeria sporgente al di fuori della sede stradale.

AUTOMOBILISTA SBALZATO DALL’ABITACOLO

Nell’impatto l’automobilista è stato scaraventato fuori dall’abitacolo: per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Soccorso da una squadra del 118 è stato trasportato in ospedale (a Pinerolo) in codice giallo.

POLIZIA STRADALE SUL POSTO

Tocca ora agli agenti della polizia stradale di Torino, giunti sul posto per i rilievi di rito, fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.